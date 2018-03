Sikta for fyllekøyring etter uhell

Ein mann i 50-åra er sikta for promillekøyring etter eit trafikkuhell i Alnestunnelen på Godøya tidlegare i kveld. Det skriv politiet på Twitter. Promillekøyringa blei oppdaga av politiet i samband med ulukka som skjedde då ein personbil køyrde inn i ein traktoren inne i tunnelen. Det er føraren av personbilen som no er mistenkt for promillekøyring. Alnestunnelen var stengd i nesten to timar som følgje av ulukka. Politiet melde først at det var føraren av traktoren som var mistenkt for promillekøyring, men det viste seg å vere feil. Politiet beklagar dette.