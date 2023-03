Sikta for friheitsberøving

Ein mann tidleg i trettiåra er varetektsfengsla i fire veker, sikta for friheitsberøving. Han er også sikta for truslar mot politiet.

Ifølgje rettsdokumenta kunne politiet høyre rop som tyda på at ei kvinne blei hindra i å forlate eit husvære då ho ringde politiet. I samband med dette skal også den sikta ha sett fram trugslar mot politiet.

Grunnlaget for varetektsfengslinga er at det er sannsynleg at mannen får ei straff på over 6 månader. Retten kom også til at det er fare for at mannen kan stikke av og unngå straff, fordi han har nær tilknyting til eit anna land. Forholda mannen er sikta for skjedde sist søndag.