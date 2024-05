Sikta for ein rekke lovbrot

Ein mann i 20-åra er varetektsfengsla i fire veker. Mannen er sikta for ein rekke lovbrot mellom anna for narkotikalovbrot, innbrot, tjuveri, truslar og skadeverk.

Retten meiner det er fare for at mannen kan gjere nye lovbrot om han blir slept fri, og at vilkåret om gjentakingsfare er til stades.

Retten vektlegg også at den sikta er mistenkt for å ha gjort seg skuldig i 18 straffbare forhold frå i fjor haust og fram til no.