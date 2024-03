Sikta for ein rekke lovbrot

Ein mann i 40-åra er fengsla i fire veker. Mannen blei arrestert i helga og er sikta for ein rekke lovbrot. Ifølge fengslingsskjenninga er mannen sikta for totalt 21 ulike lovbrot, mellom anna skadeverk, vald og truslar mot politiet og ordensforstyrring.

I kjenninga går det også fram at påtalemakta har bedd om ei full rettspsykiatrisk undersøking. Retten meinte at det er fare for at mannen vil gjere nye lovbrot dersom han blir slept fri, og har bestemt at han skal sete fengsla i fire veker.