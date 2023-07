Sikta for drapsplanlegging – sleppt fri

Ein mann i slutten av tenåra frå Sunnmøre, som var sikta mistenkt for drapsplanlegging, er no sleppt fri. Saman med ei kvinne og ein mann blei han sikta for å skulle ha planlagt å ta livet av ein annan mann.

Førre veke blei mannen varetektsfengsla i fire veker. Retten meinte det var fare for at han kunne forspille bevis. Dette anka mannen. Han har også nekta for å ha vore involvert i ei eventuell drapsplanlegging.

Møre og Romsdal tingrett meinte at det var sannsynleg at mannen kunne mistenkast for å ha vore med på planlegginga, på grunn av sin nære relasjon til dei to andre sikta.

No har lagmannsretten bestemt at mannen skal sleppast fri. Dei meiner det er få haldepunkt for at han var delaktig. Lagmannsretten har vurdert det slik no, at det er mindre sjanse for at han er skuldig enn uskuldig.