Det var sist fredag ein arbeidar omkom på eit byggeområde i Molde sentrum. Eit fleire tonn tungt betongelement losna og ein person fekk det over seg. Kort tid etter blei det klart at vedkomande døydde.

Politiet meiner no at kollegaen som også var på staden, ikkje gjorde som han skulle før den tragiske ulykka.

– Etterforskinga har så langt gitt grunn til å mistenkje at mannen som var saman med den omkomne på staden, har vore aktlaus, og at dette var årsaka til den tragiske ulykka, seier politinspektør Anders Skorpen-Trøen.

Skorpen-Trøen vil ikkje utdjupe konkret kva kollegaen skal ha gjort feil.

Politiinspektør Anders Skorpen-Trøen har sikta ein person etter arbeidsulykka sist veke. Arbeidsgjevaren er også sikta. Foto: Roar Strøm / NRK

– Førebels ikkje tatt stilling til siktinga

Mannen har no fått oppnemnd forsvarar, Erlend Hjulstad Nilsen. Nilsen er knapp i sin kommentar på vegne av klienten sin.

– Han er kjent med siktinga, men har ikkje tatt stilling til den, seier han.

Det betyr at han førebels verken vedgår eller avviser at han er skuldig i det han er skulda for.

Nilsen seier han ikkje vil kommentere saka meir no, av omsyn både til mannen sjølv og familien til den omkomne.

Forsvarsadvokat Erlend Hjulstad Nilsen vil ikkje svare på korleis den sikta har det. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Sikta arbeidsgjevaren

Det var ein 48 år gamal trønder, Jo Are Støen frå Steinkjer som omkom under byggearbeid sist fredag.

Arbeidsgjevaren, eit firma frå Trøndelag, er også sikta i samband med dødsulykka. Politiet meiner utstyret dei brukte då dei flytta betongelementa ikkje var godkjent for slikt arbeid.

– Vi har også sikta arbeidsgjevaren for å ikkje ha stilt med forsvarleg arbeidsutstyr til disposisjon for det arbeidet som skulle utførast, seier politiadvokat Anders Skorpen-Trøen.

Det har så langt ikkje lykkast NRK å få ein kommentar frå arbeidsgjevaren.

Politiinspektør Skorpen-Trøen opplyser at etterforskninga held fram med eit bredt perspektiv i i samarbeid med Arbeidstilsynet.