Sikta for aktlaus køyring

Førar av trucken, som køyrde på ei kvinne i 80-åra utanfor Felleskjøpet i Volda fredag, er sikta for aktlaus køyring. Føraren er også sikta for aktlaust å ha valda betydeleg skade, skriv politiet i ei pressemelding. Tilstanden til kvinna som vart påkøyrd er stabil, men ifølge politiet skal ho ha fått betydelege skader.

Saka blir etterforska vidare.

– Etterforskinga er enno i ei innleiande fase som betyr at politiet no gjer taktisk og teknisk etterforsking for å samle informasjon om hendinga, seier politiadvokat i Møre og Romsdal politidistrikt, Christina Sve Hagen.