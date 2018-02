Den 29 år gamle mannen, som i dag blir framstilt for varetektsfengsling for forsettleg drap på open gate i Ålesund, blei allereie måndag karakterisert av politiet som ein kjenning.

Advokat Reidar Andresen er forsvarar for 29-åringen som er sikta for drap. Han seier klienten hans handla i sjølvforsvar. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Ei oversikt frå Sunnmøre tingrett viser at mannen er domfelt gong etter gong dei siste ti åra, fleire gongar for grov vald.

Via sin advokat, Reidar Andresen, sa mannen seint måndag kveld at han var sterkt prega av det som har skjedd, men at han handla i sjølvforsvar.

Dette har han også tidlegare brukt som argument når han har blitt dømd for grov vald. Andresen vil ikkje kommentere kor truverdig dette er.

– Ingen kommentar, skriv han i ein sms.



Dømd for knivstikking

Ei oversikt over dei tidlegare dommane på 29-åringen viser at han berre for eitt år sidan blei dømd for å ha knivstukke ein mann fleire gongar i kroppen og ansiktet, i samband med eit angiveleg narkotikaoppgjer.

Då hadde han 12 tidlegare dommar å svare for.

Allereie i 2010 blei 29-åringen dømd til fengsel i åtte månader for å ha gått laus på ein tilfeldig forbipasserande 16-åring. Ifølgje dommen skal han som no er sikta for drap, forsøkt å true til seg mobiltelefon, lommebok og eit smykke, og slått han med brekkjarn då han nekta.

Seinare er han dømd for å ha slått ein vekter i hovudet med ei brennevinsflaske, for å ha bite ei ukjend dame i armen, slått og sparka politifolk og tilfeldig forbipasserande. Han er også dømt for drapstruslar, tjuveri, ulike narkotikalovbrot og for å ha knivar og skytevåpen.

– Høg risiko for gjentaking

I ein dom frå 2011 kjem det fram at mannen har vore rusavhengig sidan tidleg i tenåra, og gang etter gang blir tatt for ulike typar vinningskriminalitet.

I samband med ei rettssak i 2014, uttalar psykolog Karl Yngvar Dale at det «foreligger en høy risiko for gjentagelse av tidligere risikoscenarier, forutsatt at det ikke skjer vesentlige endringer i hans evne til å tøyle rusimpulser».

Blir truleg fengsla tysdag

29-åringen som er sikta for forsettleg drap blir truleg varetektsfengsla tysdag ettermiddag. Foto: Synnøve Hole / NRK

Den sikta 29-åringen har samtykka til varetektsfengsling. Det skjer truleg tysdag ettermiddag.

– Han aksepterer at politiet har eit behov for å etterforske saka på ein objektiv måte dei komande vekene, seier Andresen.

