Sikret video av hendelsen

Politet i Ålesund måtte i ettermiddag gripe inn i en slåsskamp mellom ungdom på Moa i Ålesund. Ifølge politiet var det flere titalls ungdommer fra en videregånde skole som var tilstede og politiet arresterte to som skal avhøres. Politet opplyser at det er sikret video av hendelsen. Operasjonsleder Arild Reite sier at vekterne på butikksenteret forsøkte å stanse slåsskampen rett utenfor rutebilstasjonen på Moa, men at de mistet oversikten når flere ungdommer kom til og flere trakk i retning av Spjelkavik kirke. Reite opplyser også at skoleledelsen er orientert om hendelsen.