Sikret glimrende utgangspunkt

Molde nærmer seg den fjerde kvalifiseringsrunden i europaligaen etter at de torsdag slo greske Aris 3-0 på hjemmebane. Magnus Wolff Eikrem feiret at han fylte 29 år torsdag med å sette inn Moldes første scoring etter en snau halvtime. Eirik Hestad doblet ledelsen for de blå noen minutter senere. Tre minutter før slutt la innbytter Martin Ellingsen på til 3-0. Dermed har Molde et ypperlig utgangspunkt for å kvalifisere seg for fjerde og siste runde i europaligakvalifiseringen. Returkampen i Hellas spilles om en uke.