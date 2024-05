Sikrer seg mer arbeid

Vard har signert en kontrakt for design og bygging av et hybrid Ocean Energy Construction Vessel (OECV) for den norske gruppen Island Offshore. Partene har også blitt enige om opsjon på to fartøy til. Skipet blir 120 meter langt og bredden er på 25 meter. Det vli være lugarkapasitet for 130 personer, heter det i en pressemelding.