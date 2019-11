Sikrer seg flertallet i Istad Kraft

Molde kommune sikrer seg kontrollen over Istad Kraft ved å kjøpe Moldekraft sine aksjer. Romsdals Budstikke (krever inlogging) skriver at prisen skal være 165 millioner kroner. Med dette kjøpet sikrer Molde kommune seg kontrollen over Istad med 51 prosent av aksjene. Også Tussa Kraft var interessert i å kjøpe aksjene fra Moldekraft, men bød ikke nok.