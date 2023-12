Sikrer arbeidsplasser

Sølvtrans i Ålesund blir totalleverandør av brønnbåttjenester for Grieg Seafood i Rogaland og Finnmark. Avtalen skal gå over flere år, og omfatter alle typer håndtering og transport av levende fisk. Gjennom denne avtalen får Sølvtrans et solid fotfeste også lengst nord i landet.