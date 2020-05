Sikrer arbeid ett år

Salthammer Båtbyggeri Vestnes har inngått en kontrakt med et rederi i Finnsnes på en stor katamaran servicebåt som sikrer verftet arbeid ett år fram i tid, melder Vestnesavisa. I tillegg til fast ansatte må Salthammer leie inn en del arbeidskraft for oppdraget, samtidig som verftet også bygger en servicebåt for kristiansundsrederiet Abyss Aqua.