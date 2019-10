Sikrar båten før stormen

Hummarfiskar Bjørn Hamarøy har alltid båten sikra for storm på småbåthamna i Bud. Han har sett teinene sine på djupare vatn i dag, i håp om at stormen ikkje skal ta dei, men han håpar også på betre hummarfangst. – Eg trur hummaren merkar at det er blåser på overflata, og at dette gir betre hummarfangst.