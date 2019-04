Sikra plass i sluttspelet

Molde HK sin siger heime mot Fana søndag gjer at laget blir blant dei åtte beste og dermed skal spele sluttspel i vår. Det vart ein tøff kamp mot Fana der Molde låg under med tre til pause, men til slutt vann 28–27. To rundar før slutt er Molde på sjuandeplass.