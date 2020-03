Sikra fleire lange kontraktar

Island Offshore sikra langvarig arbeid for fleire av forsyningsskipa sine den siste månaden. Forsyningsskipa Island Crusader, Island Contender og Island Commander har fått kontraktar med oljeselskapet Lundin Norway. Dei to førstnevnte for ei periode på henholdsvis 600 og 400 dagar, medan Island Commander har ei kontrakt på tre år. I tillegg kjem opsjonar om forlenging for alle tre fartøya. – Det er lenge sidan vi har sett kontrakter av ei slik varigheit. Dette gir ein forutsigbar arbeidskvardag for dei tilsette om bord, og sikrar oss stabile inntekter på skipa våre, seier administrerande direktør i Island Offshore Management AS, Tommy Walaunet, i ei pressemelding.