Sigurdarson vil krone sin beste sesong med sølv

Den 26 år gamle islendingen har spilt 26 av 29 kamper i årets eliteserie, og står med 14 fulltreffere for Molde før «sølvfinalen» mot Sarpsborg 08 søndag.

– Jeg er veldig fornøyd med sesongen, med å være i Molde og å ha mulighet til å få sølvmedalje og mulighet for å spille i Europa League neste år, sier Sigurdarson.

Følg den siste serierunden på NRK radio søndag klokken 18.00:

Årets spiller?

Både antall mål og kamper er høyere enn noen gang for spissen, som endelig har fått en sesong uten store skadeproblemer. Det har også ført til at han er nominert til tittelen årets spiller i Eliteserien.

– Han har vært en fryd å jobbe med, skryter Ole Gunnar Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær klarer ikke å la ballen ligge stille når Molde forbereder seg til sesongens siste kamp. Foto: Allan Eikrem / NRK

Molde-sjefen visste at han måtte gi Sigurdarson tid til å komme i toppform da han kom tilbake til klubben i fjor sommer. Den tålmodigheten har betalt seg.

– Han har vært veldig god for oss. Han er blid, glad og en som de andre spillerne ser opp til, sier Solskjær.

– Det betyr alt!

Enda blidere blir nok måljegeren fra Akranes om Molde tar minst ett poeng søndag og sikrer seriesølv og billett til spill i Europa neste sesong.

– Det er en stor mulighet, og vi har så lyst til å klare dette. Det blir en stor kamp, og vi har selvfølgelig lyst til å avslutte sesongen med tre poeng og sikre sølvet. Det vil være en bra avslutning for oss.

Sigurdarson mener Molde er en klubb som alltid skal være blant de tre beste i den norske serien, og dermed også spille ute i Europa.

– Det betyr alt. Det er på tide at vi er med der igjen.

Bjørn Bergmann Sigurdarson scoret ett av sine mål denne sesongen borte mot Strømsgodset i sommer. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Tøff kamp

Skal vi tro islendingen har Molde aldri vært mer klare til kamp enn de er denne gangen.

– Hvis vi kan avslutte sesongen med et smell hadde det vært perfekt, sier han, og sikter høyere enn bare den ene poenget som er nødvendig for å sikre sølvet.

Han har likevel en liten advarsel til både seg selv og lagkameratene før sesongens siste akt.

– Det blir en tøff kamp, og vi vet at Sarpsborg 08 er et veldig bra lag. Det blir ikke nødvendigvis lett å få det poenget, men vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for å få det vi trenger.