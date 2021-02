Sigurðarson til Molde

Molde kjøper islendingen Björn Bergmann Sigurðarson etter å ha blitt samde med LSK. 29-åringen har spelt for klubben før, og signerer no ein toårskontrakt. – Vi er veldig glade for å få Bjørn på plass. Vi veit at når Björn er i form, så er han ein av dei beste angrepsspelarane i Noreg, seier MFK-direktør Ole Erik Stavrum i ei pressemelding.