Sigrid: – Jeg lever egentlig veldig sakte

Det er fullt kjør for 25-åringen fra Ålesund. Sigrid Solbakk Raabe elsker det hektiske konsertlivet og å spille for 40.000 mennesker, men stortrives også med å være hjemme i Norge og ta det rolig.

– Når jeg er hjemme går jeg mye på tur, lager mye mat, ser vennene mine, og kjører rundt i bilen min og hører på musikk. Jeg lever egentlig veldig sakte, men når jeg er i utlandet er det fullt kjør.

Sigrid har allerede fått strålende anmeldelser for det nye albumet «How to let go», og låten «Bad life» sammen med rockebandet Bring Me The Horizon fikk i april mye skryt. Denne uka har vært fylt opp med intervjuer med The Guardian, BBC og flere andre.

– Det har vært veldig intenst, men jeg har heldigvis fått sovet. Når jeg snakker med mamma på telefonen spør hun alltid: «Får du sove om natta?» Og det gjør jeg. Det er rart å gå fra null til hundre så raskt, men jeg prøver å nyte det.

– Spennende album

Musikkanmelder i Aftenposten Eivind August Westad Stuen var på en av Sigrids aller første konserter, og skjønte tidlig at hun var en god artist.

Musikkanmelder Eivind August Westad Stuen. Foto: Privat

– Det var mye hype rundt henne og folk visste hun var dyktig allerede før hun hadde kommet ut med låtene sine. Men det var ikke ubegrunnet. Det er basert på et genuint talent. Og låtene hun har kommet med har truffet gang på gang.

Westad Stuen har gitt det nye albumet en firer, noe som kan virke litt lunket, men han sier det er et godt album.

– Hun prøver mye forskjellig og har gjort en innsats for å lage et spennende album. Selv om ikke alt treffer like bra, så blir Sigrid bare bedre og bedre.

Selv skal han se Sigrid live i Oslo Spektrum fredag.

– Jeg blir overrasket om det ikke er bra, sier han!

– Hadde noen måneder der jeg ikke skrev

Albumet «Sucker punch» fra 2019 ble skrevet en dag her og der innimellom turneer og konserter, og det var lite tid å endre på låtene underveis. Det nye albumet derimot, ble laget under korona-nedstengingen. Noe som har vært en annerledes og gøy prosess, selv om Sigrid ikke er så glad i flisespikkeri.

– Vi hadde plutselig all verdens tid til å endre på ting, og vi brukte mye tid på å finpusse melodi og tekst. Det er jo en kjent greie i bandet at jeg ikke er så veldig glad i å øve. Det er nok derfor jeg er så glad i å spille konserter, for da har man bare en mulighet.

Sigrid elsker å opptre live. Foto: Frode Berg / nrk

Albumet «How to let go» handler ifølge Sigrid selv om hvordan man skal gi slipp.

– Man må gi slipp på ting man får høre om seg selv, om teite ting man har sagt, gi slipp på usikkerhet og relasjoner som ikke er så bra.

Og Sigrid er spent på mottakelsen.

– Det er en trendbasert bransje. Man kan være relevant det ene øyeblikket og ikke det andre, og det er selvfølgelig litt skremmende, men man kan ikke vie den tanken for mye oppmerksomhet.

– Noen musikere ble superkreative under pandemien, mens andre syns det var vanskelig når verden var kjempeskummel. Jeg var nok en miks av begge. Jeg hadde noen måneder der jeg nesten ikke skrev noe og bare gikk tur i Sunnmørsalpene.

Sigrid postet på Instagram fredag at hun er ute med nytt album og klar for konserten i Oslo Spektrum. Foto: Sigrid

Selv mener hun at hun hadde godt av pausen, men nå er Sigrid tilbake for fullt og klar for noen hektiske måneder.

Oslo Spektrum har lenge vært en drøm, og hun gleder seg til hennes første arenakonsert i Norge, der Metteson og Skaar skal være oppvarming. Allerede på mandag er det konsert i London som står for tur.

– Energien er på plass, jeg sover godt om natta og jeg er klar. Jeg gleder meg vilt mye.