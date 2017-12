Sigrid: – Atomvåpen gjev berre ein illusjon av tryggleik

Sigrid Raabe sto ved sidan av artistar som John Legend, Matoma og Zara Larsson på podiet i Nobelinstituttet måndag formiddag.

– Det er ei stor ære å stå her. Det er ei ære, spesielt fordi det er organisasjonen ICAN som er tildelt Nobes fredspris i år, sa Sigrid Raabe.

Sigrid Raabe følgde opp med å ta klar avstand frå atomvåpen. Ho meiner det er berre å avskaffe desse våpena først som sist.

– Eg trur desse våpena berre gjev ein illusjon av tryggleik. Det er ingen grunn til å behalde dei. No vonar eg at nasjonane sluttar seg til avtalane og sørger for å avskaffe atomvåpen, sa Sigrid til pressekorpset.

Sendinga frå Nobel Fredspriskonsert 20.17 tek til klokka 19.45.