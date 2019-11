Sigrid til Jugendfest

Sigrid spiller på Color Line stadion i Ålesund neste år. Sigrid er blitt utpekt til BBC Music’s Sound of 2018, og er å finne på Billboards liste for «100 best songs of 2017». Hun har mottatt en rekke priser og har spilt utsolgte konserten rundt om i verden. I august skal hun opptre på Jugendfest 2020.