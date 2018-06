Sigrid tek USA med storm

Kvar månad setter MTV PUSH fokus på ein artist som dei meiner er det neste store. Og Sigrid er i godt selskap. Tidlegare MTV PUSH-artistar inkluderer mellom anna internasjonale superstjerner som Justin Bieber, Ke$ha og Bruno Mars, for å nemne nokre.

– Times Square med MTV. Takk for at eg får vere PUSH-artisten denne månaden!, skriv Sigrid under ein video ho sjølv har delt på Instagram-kontoen sin. Innlegget har allereie fått fleire tusen likerklikk og hundrevis av kommentarar.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Artisten frå Ålesund har hatt stor suksess den siste tida. I januar vann ho BBCs prestisjefulle Sound of 2018-kåring . Ho har også opptredd på «Graham Norton Show» i Storbritannia og Nobels fredspriskonsert. I tillegg spelte Sigrid for nærmare tre millionar amerikanarar då ho opptredde på det amerikanske tv-showet «The Tonight Show» i slutten av april.

I januar vann Sigrid BBCs prestisjefulle Sound of 2018-kåring. Ho blei også «Årets nykomar» under Spellemannprisen i år. Foto: Tom Arne Moe / NRK

I eit intervju med MTV fortel Sigrid mellom anna om bakgrunnen for den nye låten «Raw».

– For meg betyr det å vere «Raw» at ein viser både dei gode og dårlege sidene ved nokon. For meg er det viktig å ha ekte relasjonar. Om det gjeld vennar, jobb, ein kjærleiksinteresse eller kva det skulle vere.

– Eg syns det er viktig å vere ærlege med kvarandre og seg sjølv, seier artisten.

I intervjuet fortel også 21-åringen om korleis ho begynte å skriv låtar allereie som 16-åring, og den nære relasjonen ho har til familien sin. Sigrid fortel også at ho jobbar med ny musikk.

– Eg skriv framleis musikk på den same måten, bak pianoet, seier ho.

Sigrid si framføring av låten «Raw» for MTV PUSH kan du sjå her.

MTV har delt fleire innlegg om Sigrid, mellom anna på Twitter og Instagram.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

21-åringen er for tida på turne i Europa og USA og spelte også på ein av verdas viktigaste musikkfestivalar, Coachella, i april.