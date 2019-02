Sigrid spilte på «The Late Show»

Onsdag viste 22-åringen seg frem for millioner av amerikanske TV-seere på «The Late Show» med programleder Stephen Colbert, som er et av USAs største talkshow, melder nettmagasinet 730.no. Hun fremførte låten «Don’t Feel Like Crying», fra det kommende debutalbumet «Sucker Punch» som slippes 1. mars. I et intervju med NRK tidligere i vinter sa Sigrid at hun både gruer og gleder seg til albumet kommer ut.