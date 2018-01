Sammen med skuespillerne Jamie Dornan fra «Fifty Shades of Grey», Liam Neeson fra «Schindlers Liste» og Dame Helen Mirren fra «The Queen» deltok 21-åringen fra Ålesund på Englands mest populære talkshow.

«Det var seff kjempestas å være på Graham Norton i går. Jeg måtte konsentrere meg for å høre alt som ble sagt i sofaen, for publikum klikka jo helt i vinkel hver gang Jamie Dornan snakka. Men alle var veldig hyggelige, og vi koste oss på scenen!», skriver hovedpersonen selv, via sitt plateselskap.

Topper singellista på iTunes

– Denne singer-songwriteren er en av de mest spennende popstjernene for tiden, og har nettopp vunnet BBCs "Sound of 2018" – her fremfører hun sin nyeste hit Strangers, sa Graham Norton, før Sigrid gjorde sin entre i overkant av en halvtime ut i programmet.

Med hestehale, enkel sminke og iført en enkel hvit T-skjorte, dongeribukse og hvite sko fremførte hun sin nye hit sammen med tre musikere og en korist.

– Virkelig, virkelig, virkelig bra. Det var fenomenalt! Kom å møt de andre, sa Graham Norton, etter å ha gått artisten i møte.

Også de andre gjestene ga klemmer og ros til Sigrid før den entusiastiske irske programlederen igjen tok regien.

– Vi elsket det. Du bare kommer ut og BANG, sa Norton, mens Sigrid ler.

En fornøyd Kim Paulsen i Petroleum Records sender NRK en skjermdump som bevis.

Lørdag morgen topper artisten iTunes UK sin topp 10 singelliste.

Roste forbildet Adele

Programlederen ville etter opptredenen vite hvordan det føles å ha vunnet den prestisjefylte BBC-prisen «Sound of 2018».

– Det er ganske kult, innrømmer Sigrid.

Artister som Sam Smith, 50 Cent og Adele har vunnet kåringen tidligere. Raabe fortalte at Adele er en av favorittartistene hennes og Adeles måte å synge refrenget på "Rolling in the deep" har inspirert henne til å lage popmusikk.

På vei hjem til Norge

Dette blir et stort år for deg, konkluderer Norton og ville vite om hun satser i Europa eller USA.

– Vi forsøker å satse over alt. Jeg skal til Australia for første gang. Forhåpentligvis får jeg se kenguruer. Det er en av drømmene mine.

– Drøm større, skyter skuespiller Jamie Dornan inn.

I mars skal Sigrid turnere en rekke steder i Storbritannia

– Ikke glem å spise og hvile, supplerer Liam Neeson, og da forteller Sigrid at hun skal til Norge i helga.

– Jeg er så glad på dine vegne. Det er en nydelig sang, konkluderer Norton, før han nok en gang gratulerer Sigrid med å være «Sound of 2018».