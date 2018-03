Sigrid kan få to priser

Sigrid Solbakk Raabe og Martin Sjølie er nominert til Musikkforeleggerpris, for Årets verk i populærmusikk, for låten «Don't Kill My Vibe». Sigrid er også nominert til prisen for Årets gjennombrudd i populærmusikk. Åse Kleveland leder prisutdeling, som skjer på Sentralen i Oslo 19. mars. Musikkforleggerprisen skal hedre norske komponister, låtskrivere og musikkforlag sitt arbeid og resultater i året som gikk.