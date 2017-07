Sigrid (20) om turnélivet, Roskilde og blikkstille landeveier

Forrige torsdag var Sigrid Raabe booket inn til Roskilde festivalen, midt på formiddagen. Selv tenkte hun og bandet at publikum kanskje ville droppe å komme.

– Vi tenkte at folk er sikkert slitne, fyllesyke og ikke så gira på å dra på fest. Så kom det kanskje 6–7000 folk og de var så gira!

– Det var definitivt et høydepunkt i mitt 20 år lange liv. Jeg fikk så mye adrenalin og det var helt fantastisk å spille der, forteller hun.

Som en sportsutøver

Hun er kanskje gjennom den mest travle sommeren hun har opplevd. I helgen sto hun på scene foran et hjemmepublikum under Sommerfesten på Giske. Turneen videre går rundt omkring i Norge, deretter Storbritannia og Nederland.

Sigrid Raabe under Sommerfesten på Giske. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

– Det er veldig mye å oppsummere, sier hun og begynner å telle på måneder og år.

– Det blir en del flyplasser. Jeg sover mye. Det må man bare presse inn i kalenderen. Spise sunt og trene litt.

– Høres ut som en fotballspiller?

– Men det er jo litt ekstremsport det vi driver med. Det tror jeg alle i denne bransjen kan skrive under på, for det er et knalltøft opplegg. Når du har det så gøy, da er det verdens kuleste og beste jobb.

– Det er krevende for kroppen å stå der oppe, og jeg liker veldig godt å danse på scenen. Klart, det er en treningsøkt det, forteller Raabe.

Turnerer og skriver låter

En «skrivesession» i London kan ha vært utløseren for at folk nå streamer musikken hennes verden over. Hun har blitt en av musikkgiganten Apple Musics yndlinger og har blitt lagt merke til av selveste Sir Elton John.

– Jeg har funnet ut at det viktigste er de små øyeblikkene. Husker en gang vi spilte på plateselskapet sin firmafest og skulle gå hjem etterpå. I 2–3 minutt gikk jeg på en landevei og det var helt mørkt og blikkstille. Da tenkte jeg: «Dette er jobben min. Hvor sykt er ikke det. Vi er heldige.»

Hun forteller at hun har ambisjoner om hvordan musikken hennes skal være og hvordan den skal bli promotert. Når hun nå turnerer verden rundt jobber hun også med nye låter til et album.

– Jeg lærer så mye, og det er også så mye jeg skal lære. Jeg er veldig heldig som får gjøre det med bestevennene mine, som er bandet mitt. Jeg har også et veldig nært forhold til alle i teamet mitt. Det blir jo en liten familie etter hvert.

Før konserten på Roskilde ble det meldt om lange køer til konsertområdet. Se utdrag fra konserten i videoen under: