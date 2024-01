Signerte tunnelkontrakt i Ålesund

Statens vegvesen og NCC Noreg AS har signert ei kontrakt på nær 1,5 milliardar for bygginga av E136 Breivika–Lerstad i Ålesund. Det melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

Prosjektet er ein del av Bypakka i Ålesund. Den nye vegen har ei total lengde på 3,9 km, inkludert tre bruer og den 2,6 kilometer lange Lerstadtunnelen.

Lerstadtunnelen får to køyrefelt i kvar retning, og det blir rømmingsvegar mellom dei to løpa for kvar 250 meter. Tunnelen blir ifølge Statens vegvesen den første toløpstunnelen i Møre og Romsdal, og den skal avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelane Moa og Åse.

Tunnelen skal etter planen stå ferdig hausten 2027.