Signerte to nye kontrakter for SNR

Måndag kveld signerte Helse Møre og Romsdal to kontraktar med Bravida Norge AS til ein samla kontraktverdi på om lag 176 millionar kroner. Bravida skal levere brannslukkeanlegg, samt medisinske gassar og trykkluft til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Med signeringa av dei to kontraktane med Bravida har HMR så langt inngått 13 av totalt 23 kontraktar for SNR-prosjektet.