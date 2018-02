Signerte millionkontrakt

Ålesundsselskapet Havskjer AS signerte onsdag ein avtale med danske Karstensens Skipsverft for å bygge ein splitter ny fiskebåt. Kontrakten er på rundt 300 millionar norske kroner og båten skal etter planen stå ferdig i februar 2020, skriv Sunnmørsposten. Havskjer AS er eit dotterselskap av Veibust Fiskeriselskap.