Signerte kontrakt for vegprosjekt

Møre og Romsdal fylkeskommune signerte i dag kontrakt for et av de største bypakke-prosjekta i Ålesund, med Bertelsen & Garpestad som vant anbudet til 230 millioner kroner uten moms. Det gjelder strekninga mellom Blindheim og Flisnes, der det skal bli ny rundkjøring og bedre tilrettelegging for gående og syklende. Nå går de inn i en planleggingsfase med før anleggsarbeidet starter i løpet av februar.