Signerte for Leeds

Fotballspiller Oda Sperre Tennfjord (21) fra Haram har signert for Leeds United, skriver Sunnmørsposten. Hun sier til avisen at hun venter vi på et klarsignal fra NFF om når hun blir spilleklar for den britiske klubben. Tennfjord har tidligere spilt for Ravn, Volda og Fortuna.