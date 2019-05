Signerer lakseavtale med Kina

Måndag signerer fiskeriminister Harald T. Nesvik to sjømatavtaler. Signeringa skjer i samband med besøk frå Kinas veterinær- og tollminister. Nesvik skal signere lakseprotokollen. I tillegg har Noreg og Kina også blitt einige om ein avtale som skal medverke til å sikre marknadstilgang i Kina for norsk fiskemjøl og –olje. – Kina er ein av våre største vekstmarknader. Desse avtalane er viktige for norske sjømatbedrifter. Auken i sjømatkonsumet i Kina er større enn heile den årlege produksjonen i Noreg. Det seier litt om kor viktig dette landet er, seier Nesvik.