Signe Gaupset tar steget opp i langslaget

Brann-talentet Signe Gaupset frå Molde er tatt ut på kvinnelandslaget i fotball for første gong. Gaupset har storspelt for Brann i meisterligaen. Aurora Mikalsen, Cecilie Fiskerstrand, Guro Reiten og Ada Hegerberg som alle er frå vårt fylke, er også tatt ut i troppen. Det er to kampar mot Kroatia i nasjonsligaen som ventar for dei norske kvinnene i tida som kjem.