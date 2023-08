Siger til KBK, tap til Hødd

Kristiansund BK gruste Jerv 3–1 på Nordmøre stadion i kveldens 1.-divisjonskamp. Marius Broholm putta to mål for heimelaget, medan Mikkel Rakneberg stod for det siste.

På Bryne stadion møtte Hødd eit overlegent heimelag til same tid. Kjetil Holand Tøsse utlikna for Hødd til 1–1 like før fløyta skulle gå, men på overtid tok Bryne leiinga att og stakk av med trepoengaren.