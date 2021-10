Siger for Aalesund

Aalesund vann 3-0 over Sogndal på Color Line Stadion. Heimelaget står utan tap i 17 seriekampar. Målscorarar var Erlend Segberg, Niklas Castro og innbytar Muamer Brajanac. Aalesund er no nummer to på tabellen. 20. oktober skal dei møte Ranheim.