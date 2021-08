Sier nei til vindkraft

Rødt Møre og Romsdal sier nei til vindkraft på land, til havs og i fjæra. Det er store forskjeller i hvordan havvind vil påvirke ulike arter, noe som medfører at den økologiske balansen vil bli forrykket av slike utbygginger, mener partiet. De legger også til at erfaringene fra landbasert vindkraft viser at fugl blir drept og skadet av rotorbladene. På bildet: Silje Alise Ness og Stein Kristiansen i Rødt.