Sier nei til Trøndelag

Rådmann Arne Ingebrigtsen ved Kristiansund kommune mener Kristiansund heller skal arbeide for et styrket samarbeid på Nordmøre enn innlemmelse i Trøndelag, skriver han i saksframlegget om framtidig regiontilknytning. Det melder Tidens Krav (bet.abonn.) Han påpeker at det allikevel er av stor betydning for samfunnsutviklinga på Nordmøre å styrke samarbeidet over fylkesgrensa. Saken kommer til behandling i bystyret tirsdag 20. juni.