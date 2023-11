Sier nei til gondol på Sula

Statsforvalteren sier klart nei til en gondol på Sulafjellet. Det skriver Sunnmørsposten.

– Ut fra hensynet til folkehelse, gode bomiljø og god bokvalitet, fraråder vi at det blir regulert trasé for gondol over eksisterende boligområde, omsorgsboliger og offentlig friområde.

Det kommer fram i Statsforvaltaren sitt høringsutspill til områdeplanen for Sulafjellet, skriver avisa.

Statsforvalteren synes også at Sulafjellet har særskilte kvaliteter når det kommer til urørt natur og friluftsliv, noe de mener blir vesentlig redusert med ei utbygging.

10. november går den utsatte fristen til høringsutspill ut. Fylkeskommunen ønsket utsatt frist, men nå er Statsforvaltaren sitt svar klart.