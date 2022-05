Sier nei til bomkutt

Et stort flertall i transportkomiteen på Stortinget sier nei til å redusere bompengesatsene på Nordøyvegen. Kun Frp går inn for å kutte satsene. Det skriver Sunnmørsposten.

Når bomstasjonen settes i drift i august vil prisen bli 219 kroner for en personbil og 657 kroner for en bil som veier mer enn 3,5 tonn. Har du brikke og autopass-avtale får du 20 prosent rabatt for personbilen.