Sier ja til oppdrett

Et enstemmig formannskap ga i dag sin tilrådning til at Averøy Seafood får konsesjon til å drive et omdiskutert oppdrettsanlegg på Tøfta i Averøy kommune. Kritikere mener anlegget ødelegger det populære friluftsområdet rundt Stavneset fyr. Saka sendes nå til fylket. – Som ordfører har jeg mottatt engasjement både fra de som veldig gjerne vil ha Tøfta, og fra de som er veldig sterkt imot. Formannskapet setter det med arbeidsplasser, aktivitet og det å være en signalkommune i forhold til landbasert oppdrett, sier ordfører Ingrid Rangønes (Ap)