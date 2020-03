Sier ja til Haram vindkraft

Olje- og energidepartementet avslår klagene fra Haram kommune, organisasjoner og en rekke privatpersonar om utbygging av vindkraftverk på Haramsfjellet. – Det var riktig nå å fatte en endelig beslutning i denne saken. Konsesjonen ble gitt for over ti år siden. Da er det på tide at både utbyggerne og lokale interesser får en avklaring, sier olje- og energiminister Tina Bru. Departementet setter som vilkår for utbygging at flere av de åtte turbinene flyttes, for å øke avstanden til begyggelse.