Sier ja til å overta kulturøkonomi

Flertallet i fylkesutvalget sier ja til at fylkeskommunene overtar et større økonomisk ansvar for kulturinstitusjonene som Teatret Vårt, Operaen i Kristiansund (bildet) og de tre regionmuseene. Kulturinstitusjonene advarer sterkt mot dette og frykter kulturen kan tape i kampen om pengene. Kulturdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune, Heidi-Iren Wedlog Olsen, mener fylkeskommunene må ta mer av ansvaret for kulturen.