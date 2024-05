Sier at det glapp ut

Supporteren som kom med homohets under kampen mellom Kristiansund og Bodø/Glimt søndag sier til Tidens Krav at han står for det han sa.

I går ble det kjent at mannen er utestengt i 35 kamper.

Til avisen sier mannen blant annet at han gjorde det for å psyke ut motstanderen og at ordet «homo» glapp ut. Han sier videre at det er menneskelig at det glipper ut ord og uttrykk når en er frustrert.