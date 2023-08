Siem tilbake til Vålerenga

Kjetil Siem frå Rauma blir ny styreleiar i Vålerenga Fotball AS, med hovudansvar for den kommersielle drifta av Oslo-klubben. 62-åringen var dagleg leiar i Vålerenga Fotball AS frå 2001 til etter seriemesterskapen i 2005. Dei siste åra har han jobba som rådgivar og prosjektleiar i TV 2, og har mellom anna også vore generalsekretær i fotballforbundet.