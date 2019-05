Shroot vart matchvinnar mot Træff

Ei scoring av Robin Shroot (biletet) i det 84. minutt sende Hødd vidare til andre runde i cupen. I tillegg til Shroot scora Preben Sætre, Håkon Brautaset og Bendik Rise for Hødd i 4-3-sigeren, medan Edvard Khachatrjan, Stian Samdal og Simen Varhaugvik scora for Træff. I ein annan første runde-kamp i cupen leiar Spjelkavik 1–0 heime mot Brattvåg. Kampen starta klokka 16.00. Bergsøy – AaFK starta klokka 17.00. Der er det så langt mållaust. Den kampen kan du sjå direkte her.