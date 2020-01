Shroot skal trene Hødd-damene

Robin Shroot blir ny hovudtrenar for Hødd sitt A-lag for damer i 2020, medan Ranghild Ertesvåg blir assistenttrenar. Dei skal også vere spelarutviklarar inn mot Høddskulen. – Eg er veldig begeistra for å kunne fortsette å utvikle jente- og damefotballen i Hødd og jobbe med svoltne spelarar som ønsker å ta Hødd til det neste nivået, seier Shroot i ei pressemelding frå klubben.