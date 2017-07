Sherpa-folket kåret til «Årets fjellgeit»

Prisen er et samarbeid mellom Norsk Fjellfestival og Den Norske Turistforening. I år ble prisen utdelt under direktesendingen fra Sommertoget som gjestet Åndalsnes lørdag kveld.

Sonam Sherpa vil nå bringe prisen hjem til landsbyen i Nepal. Foto: NRK

– Prisen går til noen som har medvirket til å få flere folk ut på tur på en naturvennlig måte. De må vise at de tar vare på naturen for å være rede til å motta denne prisen, sier Anne Mari Aamelfot Hjelle i Den Norske Turistforening.

– Bedre ferdsel i fjellet

Sherpa-folket har i mange år blitt kjent over hele verden gjennom guiding og klatring i Nepal. I de senere årene har det blitt knyttet sterke bånd mellom de norske fjellmiljøene og sherpaene gjennom sherpaenes arbeid med turstier og trapper over store deler av norsk natur.

– De har bidratt stort i den norske fjellheimen for å tilrettelegge for bedre ferdsel. I Romsdalen er eksempler stien opp til Nesaksla, samt enkelte parti over Romsdalseggen. Sherpa-folket har en ydmykhet til fjellet, naturen og folka som ferdes i fjella, som gjør de til en verdig mottaker av Årets Fjellgeit 2017, heter det i årets begrunnelse.

Flere hundre prosjekt

Det er særlig sherpaer fra landsbyen Khunde som har vært engasjert i flere hundretalls prosjekter over hele Norge. Bonden Geirr Vetti fra Skjolden i Luster har stått sentralt i å organisere dette arbeidet. De siste årene har sherpaene bygt stier og trapper i for eksempel verdensarvområdene ved Geiranger, opp den spektakulære Romsdalseggen, Gaustatoppen og Skålatårnet i Stryn. Dette er bare noen eksempler. Anleggene finnes over store deler av landet.

Slik flytter sherpaene stein i norsk natur og legger til rette for bedre ferdsel i fjellene. Foto: Geirr Vetti

Sherpa heritage house

Prisen går ikke til noen enkeltperson blant sherpaene. Men nå skal et av de eldste husene i en av sherpaenes landsbyer i Nepal bygges opp som et «Sherpa heritage house». Dette er et hus som skal vise fram kulturhistorien til sherpaene.

– Vårt ønske er at Fjellgeita skal stå i Sherpa heritage house, slik at både sherpaene selv og besøkende kan se at de er tilgodesett med denne prisen, sier Ola Einang i Norsk Fjellfestival.

Takknemlig prisvinner

Sonam Sherpa var til stede på Åndalsnes lørdag for å motta prisen. Han var både stolt og ydmyk etter utnevningen til «Årets fjellgeit».

– Tusen takk. Vi sherpaer er et fjellfolk. Og vi er veldig glade for å kunne komme til Norge hvor vi bygger steintrapper i fjellene. Jeg skal bringe prisen vi har fått hjem til mitt folk sherpaene, sa Sonam Sherpa under lørdagens prisutdeling under Sommeråpent fra Åndalsnes.

TV-program om sherpaene

NRK har tidligere laget en dokumentar om sherpaene som kommer til Norge for å bygge stier og trapper. Her kan du lære mer om bakgrunnen deres fra Nepal og hvordan arbeidet utføres i Norge:

Sherpa, dei som byggjer stiane våre Du trenger javascript for å se video.

Tidligere har Vegard Ulvang, Børge Brende, Øystein Dahle, Cecilie Skog, Dronning Sonja, Arne Næss senior, Olav Thon, Stein P. Aasheim, Fri Flyt, Gudmund Skjeldal, Liv Arnesen, Cato Zahl Pedersen, Nils Faarlund, Odd Eliassen, Villmarksbarna og Fred Husøy blitt kåret til «Årets fjellgeit».