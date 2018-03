Shell ut av Draugenfeltet?

Shell ser på muligheten for å selge seg helt ut av Draugenfeltet, og vurderer i tillegg å selge mindre andeler av flere andre felt, ifølge et dokument Reuters har fått tak i. Salgsprosessen er en del av selskapets mål om å selge eiendeler for 30 milliarder dollar innen året er omme. Shell tilbyr hele sin 44,56 prosent store andel i det aldrende Draugenfeltet, som produserer rundt 225.000 fat per dag, ifølge salgsbrosjyren. Feltet startet produksjonen i 1993, og har ifølge dokumentet 20 års levetid igjen, skriver E24.