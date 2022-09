Shell skjerper sikkerheten på Nyhamna

Shell skjerper sikkerheten på og rundt Nyhamna i Aukra kommune. Kommunikasjonssjef Kitty Eide sier de gjør dette for å øke årvåkenheten i lys av hendelsene de siste dagene. For at tiltakene skal være så effektive som mulig så kommenterer de ikke konkret hva det går ut på. Politiet har iverksatt flere tiltak for å øke beredskapen rundt norske olje- og gassinstallasjoner. Tiltakene forsterkes etter hendelser med eksplosjoner på gassledninger i Østersjøen.